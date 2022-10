Venusmissie stapje dichterbij na succesvolle test met robotballon

NASA heeft in het luchtruim boven de woestijn van Nevada een robotballon getest. Die zogenoemde aerobot moet in de toekomst onderzoek gaan doen in de atmosfeer van Venus.

Door onze techredactie

De atmosfeer op Venus is door de hoge druk en giftige gassen berucht om zijn helse omstandigheden. Deze gassen veroorzaken een enorm broeikaseffect. Daardoor heeft het oppervlak van Venus een temperatuur van 474 graden.

Ruimtesondes overleven een reis naar het oppervlak van Venus niet. Daarom wil NASA de planeet bestuderen vanuit de buitenste lagen van de atmosfeer.

Voor dat onderzoek heeft de ruimtevaartorganisatie de aerobot ontwikkeld. Het gaat om een dubbelwandige ballon, waarvan de buitenste laag wordt gevuld met helium. Binnen in de ballon kan alle apparatuur geplaatst worden.

Voor een test heeft NASA een prototype van de aerobot gebouwd. Dit drie keer zo kleine exemplaar is in de woestijn van Nevada opgestegen naar een hoogte van 1 kilometer. Volgens NASA zijn de omstandigheden op die hoogte vergelijkbaar met de atmosfeer van Venus op 55 kilometer hoogte.

Venusmissie stapje dichterbij

De ballon kan stijgen en dalen door helium in of uit de buitenste laag te pompen. Op die manier kan de ballon in de toekomst ook door de atmosfeer van Venus bewegen.

Het concept is volgens NASA succesvol getest. Daarmee is de Venusmissie weer een stapje dichterbij gekomen.

De uiteindelijke ballon krijgt veel meetapparatuur aan boord. Daarmee kan NASA onderzoek doen naar de samenstelling van de atmosfeer van Venus.

De apparatuur kan ook akoestische metingen doen. De ruimtevaartorganisatie hoopt op die manier bevingen in het oppervlak van Venus te kunnen 'horen'.

Aanbevolen artikelen