WhatsApp-concurrent Signal gaat ondersteuning voor sms-berichten verwijderen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De berichtenapp Signal heeft aangekondigd dat ze gaat stoppen met de ondersteuning van sms-berichten in haar Android-app. De app kan op Android-toestellen als standaard berichtenapp ingesteld worden, waardoor gebruikers ook sms-berichten via de app kunnen versturen.

Signal profileert zich als een communicatieapp voor volledig veilige communicatie. Het berichtenverkeer tussen gebruikers wordt versleuteld. Daardoor is de communicatie die volledig via Signal verloopt niet af te luisteren.

Dat geldt niet voor sms-berichten. Die worden niet versleuteld verstuurd. Daarnaast kunnen mobiele aanbieders en opsporings- en inlichtingendiensten het sms-verkeer inzien of opvragen. Dat is volgens Signal de belangrijkste reden om te stoppen met sms-ondersteuning.

Signal-gebruikers kunnen de app nu nog instellen als standaard berichtenapp voor Android-toestellen. Zodra gebruikers een berichtje ontvangen van iemand die ook Signal gebruikt, verloopt het berichtenverkeer versleuteld via Signal. Maar op het moment dat er een berichtje wordt gestuurd naar iemand zonder de Signal-app, wordt het berichtje verzonden als sms-bericht.

Als een bericht via Signal wordt verzonden als sms, kan de telecomprovider daar kosten voor in rekening brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er geen sms-bundel gebruikt wordt. Volgens Signal zijn gebruikers zich daar niet altijd van bewust en leidt dat tot verwarring. Ook daarom gaat Signal sms-ondersteuning schrappen.