Apps van de week: Minder vaak je mail checken en tieners met geld leren omgaan

Een app die helpt om minder vaak je e-mail te checken, één die tieners beter met geld leert omgaan en een game met lessen over verlies en loslaten. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Spark Mail

Spark was al een populaire e-mailapp door de combinatie van snelheid en simpelheid, maar nu heeft de app zich opnieuw uitgevonden met een focus op productiviteit. Met het nieuwe Spark krijg je meer gedaan, terwijl je minder vaak je inbox opent.

De makers willen dus eigenlijk dat je hun app minder gaat gebruiken. Enkele keren per dag je mail checken moet voldoende zijn. Op die momenten doet de app zijn best om je de belangrijkste berichten te presenteren.

Bovenaan in je inbox staan daarom e-mails van echte mensen. Krijg je voor het eerst een e-mail van iemand die je nog niet kent, dan komt die daar nog boven te staan. Je mag dan kiezen of je deze persoon toelaat in je inbox of niet. Verder veranderen e-mails in een duidelijke to do-lijst en zijn berichten tijdelijk te verwijderen waarna ze later weer terugkeren.

Helaas is Spark niet meer helemaal gratis. Om gebruik te maken van deze hulpmiddelen moet je 5,83 euro per maand of 69,99 euro per jaar betalen. Alleen dan wordt de tekst 'Sent with Spark' verwijderd bij elk bericht dat je verzendt.

Download Spark voor Android of iOS (gratis).

Teenit

De app Teenit leert tieners om te gaan met geld. Met deze budgetapp is het voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar mogelijk om hun rekening te koppelen, zodat ze inzicht krijgen in wat ze uitgeven en wat er binnenkomt. Dat kan alleen met toestemming van hun ouders.

De app lijkt op soortgelijke apps, maar er ligt net wat meer nadruk op het uitleggen van hoe dingen werken. Met video's leren jongeren over onderwerpen zoals belasting en hoe banken geld verdienen. Ook moderne onderwerpen zoals crypto en NFT's komen langs.

De app is al een tijdje beschikbaar, maar eerder dit jaar is de verbinding met de banken beter beveiligd en is Triodos Bank toegevoegd. Andere grote Nederlandse banken waren al beschikbaar, zoals ING, Rabobank, ABN-Amro en SNS.

Teenit is nog gratis te gebruiken, maar daar komt binnenkort verandering in. Dan gaat de app 3,49 euro per maand kosten. Dat wordt dan natuurlijk wel netjes bij de uitgaven in de app geplaatst.

Foto: TeenIt

Download Teenit voor Android of iOS (gratis).

Spiritfarer

De bijzondere game Spiritfarer heeft in 2020 hoge ogen gescoord en veel fans gekregen toen die uitkwam voor verschillende spelcomputers. Nu is de game voor het eerst ook te spelen op je smartphone. Mits je een abonnement bij Netflix hebt.

In Spiritfarer bestuur je Stella, die haar vrienden op weg moet helpen naar het hiernamaals. Dat doe je door een boot te bouwen, deze uit te breiden en de wereld om je heen te verkennen zodat je de verhaallijnen van de zielen kunt beleven.

De game zal mensen die zelf een dierbare hebben verloren extra raken, maar mogelijk ook helpen. Dit is namelijk geen game met actie en vijanden, maar met omhelzingen en lessen over loslaten.

Spiritfarer is ook gewoon leuk om te spelen, met een hoop om te ontdekken, verzamelen en bouwen. De game ziet er ook nog eens mooi uit.

Download Spiritfarer voor Android of iOS (gratis met een Netflix-abonnement).

