Amazon lanceert begin volgend jaar eerste satellieten voor Project Kuiper

Amazon wil begin volgend jaar zijn eerste twee satellieten in een baan rond de aarde brengen voor Project Kuiper. Dat is Amazons antwoord op Starlink, de satellietinternetdienst van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Hoeveel Amazon aan Project Kuiper uitgeeft, is niet bekend. Het bedrijf bracht eerder naar buiten dat het 10 miljard dollar (10,3 miljard euro) in het project investeert. Dat bedrag betreft niet alleen de lancering, maar ook de bouw van de satellieten.

Project Kuiper is vernoemd naar de Kuipergordel, een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Die gordel draagt de naam van de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper, die in 1951 beschreef dat de gordel zou moeten bestaan. Zijn gelijk kon begin jaren negentig worden aangetoond.