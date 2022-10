Dit zijn de beste televisies om op te gamen

De kracht en snelheid van je spelcomputer is natuurlijk van ultiem belang bij het gamen. Maar ook de beeldkwaliteit van je televisie speelt een flinke rol in het spelplezier. Zoek je een nieuwe televisie, dan is de LG C1 de beste keuze voor de gamer.

Door Redactie BestGetest

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op BestGetest.

De beste televisie voor thuis: LG OLED55C16LA

Foto: LG

De LG C1 heeft een strak design (vrijwel gelijk als dat van de LG CX-lijn) en een handige Magic Remote als afstandsbediening, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de beeldkwaliteit tijdens het gamen. Die is uitstekend en leent zich met zijn hoge verversingssnelheid, lage inputvertraging en 4K-resolutie uitstekend voor een game.

De televisie bevat diverse aansluitingen, waaronder vier HDMI-aansluitingen. Er is dus genoeg ruimte om diverse gameconsoles aan te sluiten. Zeker omdat alle HDMI-aansluitingen geschikt zijn voor 4K-beelden met maximaal 120 fps.

Er zijn op de LG C1 ook speciale gamingopties te vinden zoals het Game Dashboard. In dit scherm kun je onder andere zien wat de huidige framerate is, hoe het zwartniveau is ingesteld en de low latency-modus aanzetten of uitschakelen. Er is ook een Game Optimizer aanwezig, waarin je alle instellingen kunt zien die van belang zijn voor gamers.

Helderheidkanon voor lichte huiskamer: QD oled QE55S95BA

Foto: Samsung

De S95B is Samsungs eerste QD-oled-tv. Het toestel combineert een hoge helderheid met een perfect contrast, uitstekende kijkhoeken en nauwkeurige kleurweergave. Dankzij het QD-oledpaneel is de S95B helderder dan normale oled-tv's en blijft de kleurweergave ook bij een hoge helderheid perfect in stand.

De S95B is zelfs nauwelijks duurder dan 'normale' oledtelevisies. De S95B is bovendien uitstekend geschikt om mee te gamen. De tv beschikt over vier HDMI 2.1-poorten die allemaal geschikt zijn voor beelden met maximaal 144fps én ondersteuning voor variabele framerates. Daarmee is de S95B prima geschikt om samen te werken met een PlayStation 5 of de Xbox Series X.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.

De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

