Lifehack: Zo houdt je smartphone bij of je goed je tanden poetst

Heb je moeite om elke dag netjes twee keer je tanden te poetsen? Je smartphone kan je een handje helpen.

Door Erik Nusselder

We weten best dat het gezond is om goed je tanden te schrobben, maar het schiet er soms makkelijk bij in. Voor je het weet is het weer tijd voor het tandartsbezoek en krijg je op je kop omdat je niet genoeg hebt gepoetst.



Met moderne technologieën is het makkelijker dan ooit om een klein steuntje in de tandheelkundige rug te krijgen. Met je smartphone houd je bij hoe het met je poetsgewoontes staat.

Poetsen met je iPhone

Heb je een iPhone, dan is het simpel om je poetsbeurten op te slaan via de Gezondheid-app. Ga naar het tabblad 'gegevens', zoek naar 'tanden poetsen' en tik daarna op 'voeg gegevens toe'. Zo voer je handmatig een nieuwe poetsbeurt in en kun je in een oogopslag zien of je genoeg je best doet.



Handmatig invoeren is wel een vervelend klusje, en bovendien niet erg precies. Gelukkig zijn er ook apps die je poetstijd voor je bijhouden en die automatisch in de app Gezondheid zetten, zoals Clean Teeth of Brushout. Heb je een Apple Watch, dan wordt het helemaal makkelijk met een app als Brush. De timer zie je dan op je pols en na afloop wordt je poetsbeurt netjes gelogd.



Heb je een nieuwe elektrische tandenborstel nodig, dan kun je voor een slimme variant kiezen. Merken als Oral-B, Colgate en Philips hebben 'smart' tandenborstels, die ook je poetsbeurten bijhouden via een eigen app. Op iOS is die app te koppelen met de Gezondheid-app, waardoor je al je gegevens op één plek ziet.

Poetsen met Android

Voor Android-bezitters is er geen universele gezondheidsapp die het tandenpoetsen bijhoudt. Natuurlijk werken de bovengenoemde slimme tandenborstels wel met de bijbehorende Android-apps van de makers, maar als je geen geld hebt voor een nieuwe borstel, moet je zelf naar een app op zoek.



Een goed voorbeeld is de app Brush DJ. Twee minuten lang wordt er muziek afgespeeld, bijvoorbeeld uit je favoriete Spotify-lijst. Zolang de muziek klinkt, moet je blijven poetsen. Een simpeler alternatief is Brush Teeth Reminder, die je twee keer per dag een herinnering stuurt en je met een klokje vertelt hoe lang je moet poetsen. In een duidelijke grafiek wordt bijgehouden of je dat elke dag hebt gedaan.

Poetsapps voor kinderen

Er zijn ook apps die speciaal zijn bedoeld om kinderen te leren tandenpoetsen. Met kleurrijke ontwerpen en speelse personages brengen ze jonge kids bij dat elke dag poetsen erbij hoort.



Zo is er een app rond Pokémon, de bekende tekenfilm- en gameserie. In Pokémon Smile (Android of iOS) leren Pikachu en zijn vriendjes je kind de beste poetstechnieken. Ook Disney heeft een eigen app, in samenwerking met Oral-B. De Magic Timer (Android of iOS) is in feite niets meer dan een vrolijke klok met Disney-figuren, maar die houdt wel goed bij of er elke dag is gepoetst.

