BREIN vangt opnieuw bot: Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven niet door te sturen

BREIN stuurt een brief naar Ziggo wanneer de stichting constateert dat klanten films, series of boeken illegaal downloaden via BitTorrent. Daarin schrijft de organisatie dat het gedrag van de Ziggo-klant strafbaar is. De stichting wil dat de internetprovider verplicht wordt deze brieven door te sturen naar zijn klanten.

Volgens het gerechtshof is er geen juridische grondslag die Ziggo verplicht om de waarschuwingsbrieven naar zijn klanten door te sturen. Eerder oordeelde de rechtbank in Utrecht al dat Ziggo de brieven helemaal niet mag doorsturen. Daarvoor moet de Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning uitgeven en die heeft Ziggo niet. Ook bij een kort geding aan het begin van dit jaar ving BREIN bot.

De stichting weet door eigen onderzoek met welke IP-adressen illegaal wordt gedownload en geüpload via BitTorrent. Maar BREIN weet niet welke naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) bij die IP-adressen horen. Dat weet alleen de provider die voor de internettoegang zorgt. BREIN kan de klanten dus niet zelf de brief sturen.

De stichting is het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof. "BREIN is van mening dat anoniem waarschuwen de meest milde vorm van handhaving is. De inbreukmaker krijgt de mogelijkheid om zijn of haar gedrag aan te passen zonder directe consequenties." BREIN overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.