Truth Social-app van Donald Trump nu ook in de Google Play Store

Het sociaal netwerk Truth Social van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is nu ook beschikbaar in de Play Store van Google.

Door onze nieuwsredactie

Eerder hield het moederbedrijf van Google, Alphabet, dit tegen, onder meer omdat gewelddadige bedreigingen die op het sociale medium geuit werden in strijd waren met de regels van Google. Truth Social is wel al sinds februari beschikbaar in de App Store voor Apple-gebruikers.

"Apps mogen gedistribueerd worden op Google Play als ze voldoen aan onze richtlijnen", zegt een Google-woordvoerder in een verklaring. Dat betekent onder meer dat berichten die gebruikers plaatsen gemodereerd kunnen worden en aanstootgevende berichten worden verwijderd. Google zegt dat Truth Social ermee heeft ingestemd om inhoud te verwijderen die in strijd is met het Google-beleid.

Volgens Devin Nunes, voormalig congreslid en directeur van de Trump Media & Technology Group (TMTG), is de beslissing van Google "een belangrijke stap om de vrijheid van meningsuiting online te herstellen". Trump richtte Truth Social op nadat hij in 2021 verbannen werd van Twitter. Ook zijn Facebook- en YouTube-accounts werden verwijderd nadat hij na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari vorig jaar was beschuldigd van opruiing.

