Microsoft viert tiende verjaardag van Surface met introductie nieuwe computers

Tien jaar na de introductie van de eerste Surface-tablet heeft Microsoft drie nieuwe apparaten in deze serie gepresenteerd. Het techbedrijf onthulde een laptop, een hybride tablet en een studiocomputer.

De laptops zijn beschikbaar met de nieuwste generatie Intel Core i5- of i7-processor. Ook biedt Microsoft de mogelijkheid om zelf de hoeveelheid werkgeheugen en opslagcapaciteit te kiezen. De goedkoopste versie van de Surface Laptop 5 gaat 1.179 euro kosten en is vanaf 25 oktober verkrijgbaar.

Meer in lijn met de allereerste Surface RT uit 2012 heeft Microsoft de Surface Pro 9 gepresenteerd. Dat is een tablet die met een optioneel toetsenbord tot laptop omgetoverd kan worden. Dit apparaat wordt dan ook een 'hybride tablet' genoemd.

De Surface Pro 9 heeft een aanraakscherm van 13 inch. Gebruikers kunnen met de Surface Pen op het beeldscherm tekenen en schrijven, maar ook de computer bedienen. Het apparaat komt beschikbaar in uitvoeringen met een Intel Core i5- of i7-processor of Microsofts eigen SQ3-processor.

Het geavanceerdste apparaat dat Microsoft heeft gepresenteerd is de Surface Studio 2+. Hiermee wil Microsoft duidelijk de concurrentie aangaan met de Mac-computers van Apple. Het apparaat is ontwikkeld voor grafische professionals.

De Surface Studio 2+ is een zogenoemde alles-in-eencomputer, waarbij alles in het beeldscherm is ingebouwd. Gebruikers kunnen het beeldscherm op het bureau zetten of plat op tafel leggen. Het beeldscherm is 28 inch groot en kan ook met aanrakingen bediend worden.