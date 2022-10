Intel schrapt duizenden banen vanwege afgenomen vraag naar computers

Delen via E-mail

Het Amerikaanse chipbedrijf Intel schrapt duizenden banen. De maatregel is volgens bronnen noodzakelijk vanwege de sterk gedaalde vraag naar computers, meldt persbureau Bloomberg woensdag.

Naar verwachting zal Intel het banenverlies later deze maand aankondigen. Mogelijk gebeurt dat bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers op 27 oktober, melden bronnen van Intel aan Bloomberg. Het bedrijf wilde tegenover het persbureau niet reageren.

Intel had in juli wereldwijd bijna 114.000 werknemers in dienst. Het banenverlies raakt onder meer de onderdelen voor verkoop en marketing, melden de bronnen. Daar kan naar verluidt tot wel 20 procent van het personeelsbestand verdwijnen.