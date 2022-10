Japanse raket vernietigt zichzelf na mislukte lancering

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft woensdag zijn een van zijn raketten laten vernietigen. De lancering daarvan ging mis, melden verschillende Japanse media.

De ruimtevaartorganisatie had een mankement ontdekt waardoor de raket niet veilig kon vliegen. De livestream van de lancering vanuit het Uchinoura Space Center in de zuidelijke regio van Kagoshima werd onderbroken. De presentatoren daarvan zeiden dat er "een probleem" was geweest, maar gaven geen details.

De Epsilon-raket is sinds 2013 in gebruik en werd al vijf keer met succes gelanceerd. De raket bracht verschillende satellieten in een baan om de aarde en was ontworpen om in drie fasen te lanceren. De Epsilon was kleiner dan zijn voorganger, de M-5, die in 2006 uit gebruik werd genomen vanwege de hoge kosten.