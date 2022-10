Meta schetst toekomst van het metaverse: avatars met benen en virtueel werken

Mark Zuckerberg legde dinsdagavond tijdens de Meta Connect-presentatie uit wat zijn plannen voor het metaverse zijn. De Facebook-oprichter sprak met name over de toekomst van virtueel (samen)werken.

Door Rutger Otto

Het metaverse is een virtuele plek waar mensen samenkomen om te gamen, ontspannen en werken. Dat laatste punt wordt de komende tijd belangrijker voor Meta, nu het bedrijf een nieuwe headset voor professionals uitbrengt.

Zuckerberg zegt dat jaarlijks zo'n 200 miljoen mensen een nieuwe werk-pc krijgen of kopen. Met een VR-headset zou dat niet langer nodig zijn. "Want in virtual reality kun je vrijwel alles doen wat je op een computer doet, en misschien zelfs wel meer."

Een van de dingen die Zuckerberg voor zich ziet, is een kantoor dat uit zowel fysieke als virtuele elementen bestaat. Met een Quest Pro op hun hoofd kunnen werknemers achter een fysiek bureau zitten en op een fysiek toetsenbord tikken, maar zijn fysieke monitors overbodig. Die worden vervangen door enorme virtuele schermen die alleen via de bril te zien zijn.

Mogelijke oplossing voor hybride werken

Meta ziet virtual reality ook als een manier om hybride werken te verbeteren. "Als mensen inbellen tijdens een vergadering waarbij ook mensen fysiek bij elkaar zitten, dan is die ervaring nooit goed", meent Zuckerberg. In VR kunnen mensen allemaal op afstand samenkomen in een virtuele ruimte.

Het moet daardoor aanvoelen alsof mensen daadwerkelijk bij elkaar zijn. Omdat de nieuwe Meta Quest Pro-bril gezichtsuitdrukkingen van gebruikers kan omzetten naar de virtuele wereld, wordt ook dat aspect realistischer. Zuckerberg spreekt zelf van een gamechanger. "Lichaamstaal is vaak belangrijker dan wat we zeggen. Wat pik je op als iemand lacht? Of als iemand zijn wenkbrauwen optilt?"

Dat Meta virtueel werken belangrijk vindt, werd bekrachtigd door de aankondiging van een samenwerking met Microsoft. Daardoor komen veelgebruikte kantoorapps als Teams en Office beschikbaar voor VR-brillen.

Bij de aankondigingen werd steeds het samenbrengen van mensen benadrukt. "Het metaverse wordt, als we het op de juiste manier bouwen, socialer en menselijker dan welk technologisch platform dan ook", zei Zuckerberg. "Dat is de kern van alles wat we doen."

Avatars in Horizon Worlds krijgen benen. Foto: Meta

Kritiek op huidige staat van Meta's VR

Toch is er nog veel kritiek op de staat van het metaverse op dit moment. Meta's VR-game Horizon Worlds blijft met problemen kampen en weet nog weinig mensen te trekken. Een selfie met de Eiffeltoren in die virtuele wereld van Zuckerberg werd op sociale media een bron van vermaak, omdat die er slecht afgewerkt uitzag.

Volgens The New York Times raakte Zuckerberg daardoor gefrustreerd. Later schreef hij op Facebook dat zijn gedeelde afbeelding er "vrij simpel" uitzag, maar dat er grafisch veel meer mogelijk is in Horizon Worlds. Maar het project is niet alleen een bron van vermaak op sociale media. Afgelopen week kwam naar buiten dat Meta-werknemers er ook maar weinig heil in zien.

Als indirect antwoord op de kritiek toonde Zuckerberg dinsdag een verbeterde en realistischere avatar van zichzelf in Horizon Worlds. Dit keer had zijn poppetje ook benen. In de huidige Horizon Worlds zweven avatars zonder benen en voeten over de grond. "Het is moeilijk om de positie van virtuele benen te bepalen", zei Zuckerberg. "Daarom zie je ze op andere VR-systemen ook nooit."

Zuckerberg omarmt de twijfel

In een interview met The Verge sprak Zuckerberg over de weerstand tegen het metaverse. "Als je iets bouwt op een schaal waarmee je miljarden mensen wil aanspreken, dan gaat dat niet meteen heel snel. Met Facebook duurde het acht jaar voordat we een miljard gebruikers hadden."

Zuckerberg zei dat hij het leuk vindt dat mensen aan hem twijfelen. "Als te veel mensen ervan uit zouden gaan dat het wel lukt, dan wordt het iets te vanzelfsprekend."

De Meta-baas blijft erbij dat het metaverse een project van de lange adem is. "Dit gaat bepalen hoe mensen in de komende tientallen jaren bij elkaar komen."

