NASA-experiment succes: koers ruimterots inderdaad veranderd na botsing

NASA heeft de planetoïde Dimorphos met succes uit de oorspronkelijke baan in het heelal geduwd, laat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dinsdag weten. Het is de eerste keer dat mensen de koers van een buitenaards object veranderen.

Vóór de opzettelijke botsing had Dimorphos 11 uur en 55 minuten nodig om en rondje te maken om de grotere nabijgelegen planetoïde Didymos. Sinds de botsing neemt een ronde 11 uur en 23 minuten in beslag. NASA houdt rekening met een correctiemarge van ongeveer twee minuten.

De NASA hoopte dat de tijd van een ronde met zeker 73 seconden zou worden aangepast. "Maar het verschil is 25 keer zo groot", jubelt directeur Lori Glaze.

De test met Dimorphos was onderdeel van een experiment. NASA wil kijken of de methode in de verre toekomst kan worden ingezet als zo'n rots de aarde en mensheid bedreigt. Dimorphos vormde overigens geen gevaar voor onze planeet.