Nieuwe virtualrealitybril van Meta kost 1.800 euro

Facebook-moederbedrijf Meta heeft dinsdagavond zijn nieuwe VR-bril gepresenteerd. De Meta Quest Pro biedt scherper beeld, nieuwe bedieningscontrollers en camera's om gezichtsuitdrukkingen te registreren. In Nederland kost het apparaat 1.799,99 euro.

De Quest Pro is gericht op professionals en heeft dankzij dunnere lenzen een platter ontwerp dan de Quest 2, die 450 euro kost. De accu van het apparaat is in de achterkant van de hoofdband geplaatst. Dat moet ervoor zorgen dat de 722 gram wegende headset zijn gewicht beter verdeelt, zodat het apparaat comfortabel blijft zitten.