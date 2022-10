Google Meet kan Engelse audio voortaan omzetten in tekst

Google heeft zijn videobeldienst Google Meet voorzien van een transcriptiefunctie in het Engels, meldt TechCrunch dinsdag. Of en wanneer Nederlands zal volgen, is onbekend.

Door onze techredactie

Google exporteert de transcriptie naar een document in Google Docs. Zo kunnen mensen die niet bij een vergadering aanwezig waren later teruglezen wat er tijdens het gesprek is gezegd. Voorheen was dit alleen mogelijk door software van derden te gebruiken.

Op dit moment is de transcriptiefunctie alleen in het Engels te gebruiken. Google voegt volgend jaar de Duitse, Franse en Portugese taal toe. De techgigant heeft nog geen informatie gedeeld over de eventuele toevoeging van de Nederlandse taal.

Google Meet is niet de eerste videobeldienst die wordt voorzien van een transcriptiefunctie. Microsoft Teams heeft deze mogelijkheid sinds vorig jaar al. Ook bij die dienst is de functie voorlopig alleen in het Engels beschikbaar.

Aanbevolen artikelen