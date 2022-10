Google kondigt drie Chromebooks aan die geschikt zijn voor cloudgaming

Delen via E-mail

Google heeft dinsdag drie nieuwe Chromebooks aangekondigd die specifiek gericht zijn op het gamen via clouddiensten. De laptops zijn gemaakt door de fabrikanten Acer, ASUS en Lenovo.

De toetsenborden van de laptops worden voorzien van antighosting. Dit betekent dat het toetsenbord niet op tilt slaat als er veel toetsen tegelijk of vlak na elkaar worden aangeslagen. De Chromebooks van Acer en Lenovo krijgen een kleurrijke toetsenbordverlichting.

De laptops zullen naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar te koop zijn in Nederland. Precieze data worden later bekendgemaakt.