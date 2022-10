60 procent van de Nederlandse jongeren heeft een iPhone

Steeds meer Nederlandse jongeren hebben een iPhone, meldt marktonderzoeker Telecompaper . In 2018 had iets meer dan de helft van alle jongeren tussen de 16 en 24 jaar een iPhone, nu is dat al 60 procent.

Door onze techredactie

Apple loopt in Nederland steeds verder in op Samsung. Volgens de marktonderzoeker bezit 35 procent van alle Nederlanders nu een iPhone. In 2018 was dat nog 30 procent.

Het marktaandeel van Samsung is tussen 2018 en nu niet veranderd. Samsung heeft een marktaandeel van 43 procent in Nederland. Het techbedrijf ziet vooral onder jongeren zijn marktaandeel teruglopen. Vier jaar geleden had 29 procent van alle jongeren een smartphone van Samsung, inmiddels is dat nog 23 procent.

Ook in de leeftijdscategorie 24 tot 35 jaar is Apple volgens Telecompaper populairder dan Samsung. Mensen ouder dan 35 jaar kiezen juist weer vaker voor Samsung.

