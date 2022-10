Een op de drie Britse kinderen heeft een socialemedia-account voor volwassenen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Om beschermingsmaatregelen van sociale media te omzeilen, liegt een op de drie Britse kinderen bij het aanmelden over de eigen leeftijd, meldt de Britse toezichthouder Ofcom . Daardoor lopen kinderen het risico in aanraking te komen met content die niet geschikt is voor hun leeftijd.