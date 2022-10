Japanse opgelicht door 'astronaut' die geld vroeg voor raket naar aarde

De politie in Japan doet onderzoek naar een opmerkelijke oplichtingszaak. Een zwendelaar overtuigde een vrouw uit Japan ervan dat hij een ruimtevaarder was en geld nodig had om terug te keren naar aarde. Ze trapte erin en betaalde 4,4 miljoen yen (bijna 31.000 euro).

Door onze nieuwsredactie

Volgens Japanse media was de 65-jarige vrouw verliefd geworden op de zogenaamde Russische ruimtevaarder. Ze kwamen via Instagram in contact met elkaar en voerden gesprekken via de app Line. Dat de 'astronaut' niet altijd even snel kon reageren, kwam volgens hem door de slechte ontvangst in de ruimte.

De vrouw zei zijn verhaal te geloven, omdat hij allerlei foto's liet zien van de aarde en ruimtestation ISS waar hij zogenaamd verbleef. Ze werd helemaal enthousiast toen hij vertelde echt verliefd te zijn. "Zelfs als ik het je duizend keer zeg, is het niet genoeg: ik hou van je", zei de oplichter volgens TV Asahi tegen haar.

De zogenaamde ruimtevaarder zei met haar te willen trouwen, maar wel een probleem te hebben. Hij had naar eigen zeggen niet genoeg geld om een terugvlucht naar aarde te kunnen betalen. De vrouw maakte daarop in vijf betalingen 4,4 miljoen yen over.

Met dat geld zou de 'astronaut' genoeg hebben voor de raket en de landingsrechten. Toen de oplichter om nog meer geld vroeg, werd de vrouw achterdochtig. Ze stapte naar het politiekantoor en deed aangifte. De Japanse politie schaart de zaak volgens lokale media onder datingfraude.

