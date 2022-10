E-sports nog steeds erg niche, maar experts zien groei in Nederland

E-sports, het competitief spelen van games, worden steeds populairder in Nederland. Toch lopen we nog flink achter in vergelijking met andere landen. "Mensen zien het hier niet als een echte sport."

Door Elisa Heisen

Met name de afgelopen jaren zijn e-sports veel populairder geworden in Nederland, vertelt Koen Schobbers aan NU.nl. Hij kreeg als eerste professionele gamer in Nederland een topsportstatus. "Maar e-sports zijn nog altijd erg niche."

Dat blijkt ook uit cijfers van het Nederlands-Amerikaanse onderzoeksbureau Newzoo. In 2021 speelden naar schatting bijna drie miljard mensen wereldwijd weleens videogames. De game-industrie behaalde in dat jaar een omzet van 192,7 miljard dollar (198,85 miljard euro). De inkomsten uit e-sports worden geschat op slechts 1,1 miljard dollar.

Precieze cijfers over Nederland zijn er niet, maar volgens Schobbers blijft Nederland achter in vergelijking met landen zoals Duitsland en Frankrijk. "Enkele grote bedrijven uit de game-industrie zijn daar gevestigd. Zij organiseren al jaren grote evenementen. Kijk maar naar de Franse gameontwikkelaar Ubisoft."

Vooral E-Divisie is populair in Nederland

In Nederland is vooral de E-Divisie, de competitie voor spelers van FIFA-games, populair. Het YouTube-account waarop de wedstrijden worden uitgezonden heeft bijna 100.000 volgers en de video's worden duizenden tot tienduizenden keren bekeken.

Maar het professioneel spelen van andere games, zoals Call of Duty, Fortnite of League of Legends, blijft in Nederland achter. Schobbers: "Dat komt doordat wij hier erg nuchter zijn. In Nederland wachten we eerst liever met een schuin oog af. Maar of mensen het nou willen of niet, deze industrie is onderdeel van de toekomst van de jeugd."

Goede conditie is belangrijk voor professioneel gamen

Wim Noordzij van de Branchevereniging Esports Nederland (BEN) is het met Schobbers eens. Ook hij denkt dat er in Nederland meer vooroordelen zijn ten opzichte van gamen in vergelijking met andere landen. Daardoor zien mensen e-sports vaak niet als echte sport, zegt hij.

Toch is het wel degelijk topsport, benadrukt hij. "Mensen hebben het beeld dat e-sporters dagelijks tien uur zitten te gamen, alleen maar pizza eten en energyblikjes drinken. Maar om professioneel te kunnen gamen, moet je een enorm goede conditie hebben."

De meeste professionele e-sporters hebben dan ook een sportcoach en fysiotherapeut. "Professionele gamers zijn de hele dag bezig met hun dieet en lichaam, anders kunnen ze zich niet concentreren. Of ze kunnen de druk van een competitie niet aan."

Topsportstatus voor e-sporters krijgen

Noordzij is al een tijdje in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF om e-sports officieel als sport te laten erkennen. Dat zou betekenen dat e-sporters makkelijker een topsportstatus kunnen krijgen.

Noordzij vindt het om diverse redenen belangrijk dat e-sporters een topsportstatus moeten kunnen krijgen. "Ten eerste omdat ze dan toegang krijgen tot voorzieningen die andere sporters ook krijgen. Ten tweede krijg je een vergoeding als je zo'n status hebt."

Het krijgen van goedkeuring heeft nog een lange weg te gaan, maar Noordzij heeft er vertrouwen in dat het goed komt. "Ook al zijn we niet verenigd en hebben we geen leden die contributie betalen."

