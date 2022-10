WhatsApp test manier om met 1.024 mensen in een groep te chatten

Als het aan WhatsApp ligt, kun je in de toekomst chatten met maximaal 1.023 anderen in een groep. Die optie is door WABetaInfo ontdekt in de nieuwe testversie van de bekende chatapp.

De functie is vooralsnog alleen beschikbaar voor een klein aantal testers. Bij het aanmaken van een nieuwe groep zien zij dat 1.024 mensen in een groep het maximale aantal is. Het is niet bekend of en wanneer WhatsApp de functie voor alle gebruikers vrijgeeft.