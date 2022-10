Gehackt IT-bedrijf zegt dat gegevens Kamerleden niet zijn buitgemaakt

IT-toeleverancier ID-ware ontkent dat door een hack bij het bedrijf de persoonsgegevens van Eerste en Tweede Kamerleden zijn gestolen. Dat staat in een verklaring die het bedrijf vrijdagavond laat aan persbureau ANP stuurde. ID-ware spreekt daarmee tegen wat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) in een brief aan de Tweede Kamer schreef, nadat de Volkskrant vrijdag over de hack had gepubliceerd.