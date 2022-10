Bedrijf in toegangspasjes gehackt: gegevens kamerleden liggen op straat

ID-ware, een bedrijf in toegangssystemen en toegangspasjes, is gehackt, meldt de Volkskrant . Criminelen hebben met gijzelsoftware data van toegangspasjes gestolen en op internet geplaatst. Ook informatie over toegangspasjes van Kamerleden ligt op straat.

ID-ware levert toegangssystemen aan bedrijven en overheden in Nederland en Duitsland. In Nederland gaat het om onder andere de Eerste en Tweede Kamer, de Politieacademie, ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, Financiën en Binnenlandse Zaken. Ook bedrijven als ProRail, TNO en Alliander zijn klant.

De Tweede Kamer is met een Kamerbrief op de hoogte gebracht van de hack. In de brief staat dat personen van wie is vastgesteld dat er gegevens zijn gelekt op de hoogte zijn gebracht of spoedig een melding zullen ontvangen. Het is niet duidelijk van welke Kamerleden gegevens zijn gelekt.