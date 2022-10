Europa onderzoekt of overname Activision Blizzard goedgekeurd moet worden

Delen via E-mail

De Europese Commissie (EC) heeft een lange vragenlijst gestuurd aan concurrenten van Microsoft en gamebedrijf Activision Blizzard, meldt persbureau Reuters . Met de vragenlijst kunnen concurrenten aangeven waarom de overname van Activision Blizzard wel of niet door mag gaan.

Antwoorden op de vragenlijst moeten de EC inzicht geven op welke manieren Microsoft concurrenten zou kunnen benadelen na de overname van Activision Blizzard. De definitieve beslissing of de overname door mag gaan zal deels op de antwoorden van concurrenten gebaseerd worden. De EC komt uiterlijk 8 november met een voorlopige beslissing.

De Europese toezichthouder is bang dat Microsoft de games van Activision Blizzard exclusief voor zichzelf houdt. Ook zou Microsoft zichzelf voordeel kunnen geven door games als eerste voor de Xbox uit te brengen.

De top drie van grootste gamingbedrijven bestaat uit Microsoft, Sony en Nintendo. Met de overname van Activision Blizzard wordt Microsoft nog groter. Microsoft is na de overname niet alleen producent van spelcomputers en eigenaar van een online winkel voor games, maar wordt ook ontwikkelaar van spellen.

Begin dit jaar heeft Microsoft bekendgemaakt dat het gamebedrijf Activision Blizzard overneemt. De spelontwikkelaar is bekend van populaire games als World of Warcraft en Call of Duty.