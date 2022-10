Tesla zet eerste elektrische vrachtwagens in elkaar, levering vanaf december

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tesla is gestart met de productie van zijn eerste elektrische vrachtwagen, de Tesla Semi. De autofabrikant wil de eerste vrachtwagens in december aan Amerikaanse klanten gaan leveren.

Tesla onthulde de elektrische vrachtwagen in november 2017. Toen was dat nog best uniek, maar inmiddels heeft de autofabrikant concurrentie van onder meer Volvo.