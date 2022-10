Apps van de week: Slimme lampen doen alsof jij thuis bent

Philips Hue-lampen kunnen nu automatisch aan- en uitgaan als jij op vakantie bent en in een nieuwe game voor Netflix-abonnees ga je de strijd aan tegen je angsten. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Philips Hue

Als je Philips Hue-lampen in huis hebt hangen, dan biedt de Philips Hue-app een handige nieuwe functie. Ga jij op vakantie, dan geven je lampen de illusie dat je gewoon thuis bent.

De functie is onderdeel van de Automatiseringen-tab in de app en heet 'aanwezigheid nabootsen'. Als de functie ingeschakeld in, dan gaan je lampen automatisch aan en uit, per ruimte. Zo gaan de lampen in de slaapkamer 's avonds laat aan en als laatste weer uit.

De functie komt helaas net na de zomervakantie uit, maar nu de donkere maanden aanbreken, is het voor inbrekers veel makkelijker om te zien of je weg bent.

In de app is het ook mogelijk om je lampen langzaam aan te laten gaan, om 's ochtends de opkomst van de zon na te bootsen, of om je lampen als timer te gebruiken. Ze knipperen dan als de tijd voorbij is.

Download Philips Hue voor voor Android of iOS (gratis)

Desta: The Memories Between

Netflix gaat onverstoord door met het toevoegen van bijzondere smartphonegames. Deze keer kun je met een abonnement het nieuwste spel van ustwo spelen, de gamestudio die je mogelijk kent van Monument Valley.

In The Memories Between keert hoofdpersonage Desta terug naar naar de plek waar hen is opgegroeid. Daar wordt hen elke nacht in bed geteisterd door herinneringen en angsten. Desta belandt dan in een droomwereld, waar hun angsten een gezicht krijgen, zoals een jeugdvriendin die hun heeft laten vallen.

Desta kan goed balwerpen en die vaardigheden gebruikt hen om met deze angsten om te gaan, door er letterlijk een bal tegenaan te gooien. Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan, want de vijand kan ook ballen oppakken en je hebt beperkte bewegingsvrijheid.

Je zult aanvankelijk niet ver komen in dit spel, want de angsten zijn te overweldigend. Desta leert gelukkig regelmatig nieuwe vaardigheden om het jou en zichzelf makkelijker te maken.

Download Desta: The Memories Between voor Android of iOS (gratis met een Netflix-abonnement)

dynamicSpot

Apple heeft iets bijzonders bedacht voor de iPhone 14 Pro. Het gaatje boven in het scherm voor de camera is onderdeel van een dynamic island geworden. Dat is een zwart ovaaltje dat niet alleen het cameragat verbergt, maar ook allerlei andere functies heeft. Zo verschijnen de notificaties vanuit dit eiland en als je apps wegswipet worden ze door het eiland opgezogen.

Het duurde niet lang tot appmakers het idee gebruikten voor Android. De app dynamicSpot is de bekendste app waarbij dit gebeurd is. Deze plaatst een soortgelijk ovaaltje boven in het scherm. Daarin staan notificaties en andere meldingen.

Helaas werkt dynamicSpot nog niet zo fijn als de uitvinding van Apple. Zo staan notificaties ook nog gewoon los onder het eilandje. De app is wel bijzonder populair, want in korte tijd is dynamicSpot meer dan een miljoen keer gedownload.

Download dynamicSpot voor Android (gratis)

