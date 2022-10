Lifehack: Zo krijg je inzicht in wat Netflix over je kijkgedrag weet

Altijd al benieuwd geweest hoe erg het gesteld is met je tv-gewoontes? Zo zie je alles wat je ooit gestreamd hebt op Netflix.

Door Erik Nusselder

Streamingdiensten zijn inmiddels al heel wat jaar in ons leven. Als je er vanaf het begin bij was, heb je dus zomaar honderden afleveringen of films gekeken via Netflix en andere aanbieders.

Veel diensten slaan alle gegevens over jouw kijkgewoontes op, bijvoorbeeld om je zo goed mogelijk nieuwe series aan te raden. Het kan handig zijn om die gegevens in te zien, bijvoorbeeld als je de naam van een bepaalde film bent vergeten. Ook kan het dienen als wake-upcall: dat diensten al die data over jouw gedrag bewaren, zegt natuurlijk wel wat over je privacy.

Netflix

Bij Netflix kun je het compleetste overzicht van je kijkgedrag opvragen. Het bedrijf blijkt letterlijk al je kijkgeschiedenis te bewaren, zonder dat die ooit verjaart. Als je al jarenlang abonnee van Netflix bent, kun je dus terugzien wat je vanaf het begin allemaal hebt gestreamd.

Log in bij Netflix en ga naar je kijkgeschiedenis. Hier zie je de laatste dingen die je hebt bekeken. Dat kan nogal een overweldigende lijst zijn, die is verspreid over meerdere pagina's.

Helemaal onderaan vind je de knop 'Downloaden'. Als je hierop klikt, krijg je direct een Excel-bestand met je gehele geschiedenis. Voor mensen die al wat langer lid zijn, kan het een enorme verrassing zijn hoe lang die lijst is. In dit bestand kun je nu zelf zoeken op films of series, of terug scrollen om te zien wat je vijf jaar geleden keek.

Het enige minpuntje van dit bestand is dat elke aflevering en elke film maar één keer voorkomt. Ben je een bingewatcher die een favoriete serie wel tien keer heeft verslonden, dan kun je in dit bestand dus niet zien hoe groot je verslaving precies is. Alleen de recentste stream wordt vermeld.

Andere diensten

Bij andere diensten is het jammer genoeg vaak niet mogelijk om zo'n totaaloverzicht te krijgen. Bij bijvoorbeeld Disney+, Videoland en HBO Max zie je alleen de films en series die je het recentst hebt bekeken. Na een tijdje verdwijnen die ook weer uit je feed.

Amazon Prime Video heeft wel een uitgebreide lijst voor je beschikbaar. Log in via de site en klik rechtsboven op je profiel. Daar kies je voor 'Account en instellingen' en navigeer je naar het tabblad 'Kijkgeschiedenis'.

Hier vind je alles wat je ooit hebt gekeken, en je kan een flink eind naar beneden scrollen. Helaas kun je geen bestand downloaden, waardoor de lijst niet makkelijk doorzoekbaar is.

Net als bij Netflix kun je hier ook afleveringen of films uit je kijkgeschiedenis verwijderen. Dat is handig als je niet wil dat de dienst je steeds aanraadt om iets verder te kijken, terwijl je de serie helemaal niet leuk vond.

