Rechtszaak over Twitter-overname gepauzeerd op verzoek van Elon Musk

De rechtbank in het Amerikaanse Delaware heeft de rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk opgeschort, meldt persbureau Reuters . Daartoe had de miljardair een verzoek ingediend. Musk besloot eerder deze week om de overname van Twitter toch door te laten gaan.

Door onze techredactie

De rechtszaak tussen Musk en Twitter zou op 17 oktober van start gaan. De zaak is volgens rechtbankdocumenten die persbureau Reuters heeft ingezien gepauzeerd tot 28 oktober. Dat is ook de dag dat 's werelds rijkste persoon verwacht de aankoop van het socialemediabedrijf af te ronden.

Musk had in april een bod van 44 miljard dollar (nu 44,9 miljard euro) gedaan op Twitter, maar kreeg later spijt. Hij besloot in juli dat hij van die deal af wilde. De ondernemer claimde dat Twitters schatting van het aantal actieve nep- en spamaccounts op het platform niet klopt. Nu is hij toch bereid om het berichtenplatform voor tientallen miljarden te kopen.

Maar Twitter had Musk al aangeklaagd om hem te dwingen het bedrijf te kopen. Die rechtszaak is met de beslissing van de rechter gepauzeerd, maar nog niet definitief van de baan. Dat was wel een eis van de Tesla-topman om de overname door te laten gaan.

"Twitter accepteert geen ja. Verbazingwekkend genoeg dringen ze erop aan om door te gaan met de rechtszaak, waarmee ze de deal in gevaar brengen en de belangen van hun aandeelhouders in de waagschaal leggen", schreef Musk in het rechtbankdocument.

