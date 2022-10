Chinees bedrijf achter populaire app TikTok maakt miljardenverlies

Delen via E-mail

ByteDance, het Chinese moederbedrijf van het onder jongeren populaire sociale netwerk TikTok, heeft in 2021 fors verlies gemaakt. Het operationele verlies bedroeg 7,2 miljard dollar (7,4 miljard euro), meldt The Wall Street Journal op basis van een intern rapport van het bedrijf.

TikTok is op dit moment een van de populairste apps onder jongeren en maakt het Facebook lastig om nog te groeien. In 2021 zou de omzet 80 procent zijn gestegen tot 61,7 miljard dollar (63 miljard euro). Maar de kosten namen bijna even hard toe.