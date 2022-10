Nieuwe bemanning ISS na vlucht van 29 uur gearriveerd in ruimtestation

Vier nieuwe ruimtevaarders zijn donderdagavond veilig gearriveerd in het ruimtestation ISS. Ze blijven daar ongeveer zes maanden. Hun raket werd ontwikkeld door Elon Musks bedrijf SpaceX en werd woensdag gelanceerd vanaf Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. De vlucht duurde 29 uur.

Een van de vier bemanningsleden is de Russin Anna Kikina. Het is de eerste keer dat iemand uit Rusland aan boord van een SpaceX-vaartuig zit. Ook is voor het eerst sinds eind 2002 iemand uit Rusland met een Amerikaans vaartuig naar de ruimte.

Ruimtevaart is een van de weinige gebieden waarop Rusland en het Westen nog samenwerken, hoewel dat moeizaam gaat sinds de Russische invasie in Oekraïne.

De andere drie bemanningsleden zijn Nicole Aunapu Mann en Josh Cassada uit de Verenigde Staten en Koichi Wakata uit Japan. Voor Wakata is het de vijfde missie in de ruimte. Voor zijn drie reisgenoten is het de eerste keer. In het ISS sluiten ze zich aan bij vier Amerikanen, twee Russen en een Italiaanse, die daar nu al zijn.