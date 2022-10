Persoonsgegevens gestolen bij cyberaanval op online dierenwinkel Zooplus

Delen via E-mail

Zooplus is het slachtoffer geworden van een cyberaanval, laat de online dierenwinkel donderdag in een e-mail aan zijn klanten weten. Daarbij zijn persoonsgegevens buitgemaakt.

"Een onbekende aanvaller of groep aanvallers is het gelukt om met behulp van een set inloggegevens illegaal Zooplus-accounts binnen te dringen", schrijft het bedrijf in de e-mail.