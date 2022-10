Schaker Niemann beticht van valsspelen: zo worden online cheaters aangepakt

De Amerikaanse topschaker Hans Niemann zou meer dan honderd keer vals hebben gespeeld, meldde de schaakwebsite Chess.com na onderzoek. Deze maatregelen nemen de makers van online games tegen personen die de boel beduvelen.

Door onze techredactie

Chess.com zei woensdag dat er "veel opmerkelijke signalen en ongebruikelijke patronen" te zien waren in de partijen die de jonge Amerikaan speelde. De schaakwebsite trok die conclusie na het bestuderen van zogenoemde anti-cheat software, die het gebruikt om valsspelers te ontmaskeren.

Veel makers van online games maken gebruik van zulke software. Sommige spelers proberen namelijk de boel te belazeren door het gebruik van hardware, software, mods (een aanpassing van het computerspel) of andere middelen om een oneerlijk voordeel te krijgen. Daarmee kan de ervaring van andere spelers, die wel eerlijk te werk gaan, worden verpest.

Gameontwikkelaars maken gebruik van eigen software

Sommige gameontwikkelaars maken gebruik van hun eigen anti-cheat software. Dit doet ook uitgever Activision Blizzard bij zijn spellen Call of Duty: Vanguard en Call of Duty: Warzone. Daarbij maakt de ontwikkelaar gebruik van zijn zogenoemde RICOCHET-systeem, dat speciaal is gemaakt om valsspelers te ontmaskeren.

Sommige Call of Duty-gamers maken gebruik van software om andere spelers beter te kunnen raken in een vuurgevecht. Het RICOCHET-systeem kan vaststellen of een speler gebruikmaakt van ongeautoriseerde processen om de game te manipuleren.

Als wordt opgemerkt dat de speler cheatsoftware gebruikt om potjes te winnen, treedt cloaking in werking. Dat betekent dat een valsspeler geen tegenstanders meer kan zien of horen. Ook afgevuurde kogels zijn stil en onzichtbaar.

Controle in kern van besturingssysteem

EA Games, uitgever van het populaire voetbalspel FIFA, kondigde onlangs aan het valsspelers moeilijker te gaan maken. In het spel FIFA 23 is een beveiliging ingebouwd die in de kern van het computerbesturingssysteem controleert of er wordt vals gespeeld. Ook bij Call of Duty gebeurt dat op deze manier.

Een beveiliging tegen cheaten in de kern van het besturingssysteem is overigens omstreden. Daardoor kan namelijk een beveiligingslek ontstaan dat effect heeft op de hele computer. Gameontwikkelaars moeten hier dus zeer zorgvuldig mee omgaan.

De beveiliging tegen valsspelen is volgens EA Games alleen actief als het spel wordt gespeeld. Zodra de game wordt afgesloten, wordt de beveiliging in de kern van het besturingssysteem ook afgesloten. De gameontwikkelaar stelt dat de beveiliging alleen voor het spel wordt gebruikt. De beveiliging verzamelt geen data op de computer.

Telefoonnummer registreren om te kunnen spelen

Er bestaan nog veel andere vormen van anti-cheat software. Zo maakt het populaire schietspel Fortnite bijvoorbeeld gebruik van drie verschillende systemen om valsspelers te detecteren. In het deze week uitgebrachte spel Overwatch 2 moeten spelers hun telefoonnummer registreren. Een telefoonnummer kan maar aan één account worden gekoppeld.

Valsspelen helemaal uitbannen gaat waarschijnlijk nooit lukken. Maar de gameontwikkelaars hopen met de maatregelen in ieder geval een groot deel te kunnen stoppen. Mensen die toch de regels overtreden, kunnen rekenen op ferme maatregelen. Vaak worden zij permanent verbannen.

