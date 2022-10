Man die weigerde webcam te gebruiken is onterecht ontslagen

De hele dag door je baas bekeken worden via de webcam? Een man uit Rijswijk weigerde dat en werd daarom op staande voet ontslagen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt nu dat dat ontslag onterecht was.

Door onze techredactie

De man was in dienst van een Amerikaans bedrijf en nam in augustus deel aan een online opleidingsprogramma. De werkgever verlangde van de man dat hij de hele dag ingelogd zou blijven, zijn beeldscherm zou delen en zijn webcam de hele dag aan zou laten staan.

De man deelde zijn beeldscherm, maar voelde zich niet comfortabel bij het idee dat zijn werkgever hem de hele dag kon bekijken via de webcam. De man weigerde daarom zijn webcam de hele dag aan te laten staan. Op grond daarvan werd de man op staande voet ontslagen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat dit ontslag onterecht is. Volgens de rechter heeft de werkgever de werknemer in zijn privacy aangetast. Opmerkelijk is daarbij dat de rechtbank dit heeft getoetst aan de het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schoot in deze zaak volgens de rechter tekort.

Op basis van de EVRM oordeelt de rechter dat de werknemer door zijn werkgever is aangetast in zijn privéleven zonder dat daar een goede reden voor is. De rechter stelt de man dus in het gelijk dat hij het verzoek om zijn webcam te activeren heeft geweigerd.

Verder oordeelt de rechter dat het ontslag onvoldoende gemotiveerd is. Er waren ook geen dringende redenen om ontslag op staande voet te motiveren.

De werkgever moet een schadevergoeding van 80.000 euro betalen aan achterstallig loon, maar ook aan toekomstig loon dat de Rijswijkse man moet missen.

Aanbevolen artikelen