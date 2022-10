Oververhitte Apple Watch 7 ontploft, eigenaar onderzocht op rookvergiftiging

Een man is in het ziekenhuis medisch onderzocht op mogelijke rookvergiftiging nadat zijn Apple Watch 7 was ontploft. Beelden van de ontploffing zijn gedeeld via YouTube. Waar het incident heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.

Door onze techredactie

De man ontdekte dat zijn Apple Watch 7 erg warm werd. Het horloge meldde dat het uit zou gaan vanwege de hoge temperatuur. De man heeft het horloge afgedaan en contact opgenomen met Apple, meldt 9to5Mac.

In de eerste gesprekken met Apple kreeg de man het advies het horloge niet meer te dragen. De volgende ochtend ontdekte de eigenaar dat zijn Apple Watch nog heter was dan de avond ervoor. Door de warmte was het beeldscherm al gebarsten.

Op het moment dat de eigenaar de Apple Watch oppakte om er foto's van te maken, waren er knetterende geluiden te horen en kwam er rook uit de Apple Watch. De man heeft het horloge vervolgens uit het raam gegooid, waarna het ontplofte.

Door de oververhitting heeft de bank waar het horloge op lag brandschade opgelopen. De man is na de ontploffing medisch onderzocht om uit te sluiten dat hij een rookvergiftiging had opgelopen.

Man weigerde zwijgcontract te tekenen

Na de ontploffing heeft de man opnieuw contact opgenomen met Apple. Het bedrijf heeft het horloge opgehaald voor onderzoek. De man werd gevraagd een zwijgcontract te tekenen, maar weigerde dit. Hij heeft beelden van de ontplofte Apple Watch gedeeld op YouTube (let op: de video bevat grof taalgebruik).

NU.nl heeft Apple verzocht om een reactie op het incident. Een woordvoerder was niet direct bereikbaar voor commentaar.

