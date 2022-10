Waarom toonde YouTube reclame voor snus, terwijl het middel illegaal is?

YouTube heeft reclames getoond van illegale zakjes nicotine, ook wel snus genoemd. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl. Vrijwel alle snus is in Nederland verboden en het middel mag dan ook niet worden verkocht.

Door Tim Wijkman

Het videoplatform heeft de advertentie die door NU.nl onder de aandacht werd gebracht inmiddels verwijderd. Een woordvoerder van YouTube bevestigt dat de advertentie het beleid van het platform heeft geschonden. In de advertentie werd volgens YouTube een "gevaarlijk product" gepromoot.

YouTube hanteert naar eigen zeggen een streng advertentiebeleid met dito handhaving. "Zodra wij advertenties vinden die in strijd zijn met ons beleid, nemen we passende maatregelen", zegt een woordvoerder van Google.

Google heeft vorig jaar naar eigen zeggen meer dan 3,4 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd wegens schending van zijn beleid. Daarbij zijn 5,6 miljoen adverteerderaccounts opgeschort, volgens Google een verdrievoudiging van het aantal opschortingen in 2020.

Raar maar waar: nicotinezakjes vallen niet onder Tabakswet

In Nederland is het verboden om reclame te maken voor tabaksproducten. Dat is vastgelegd in de Tabaks- en rookwarenwet. Maar nicotinezakjes vallen daar gek genoeg niet onder. Dat komt doordat er geen tabak in zit. Nicotinezakjes vallen daarom net als eten en drinken onder de Warenwet.

"In tegenstelling tot de Tabaks- en rookwarenwet is in de Warenwet geen reclameverbod opgenomen. Wij kunnen daarom niet optreden tegen reclame voor nicotinezakjes", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De verkoop van nicotinezakjes met meer dan 0,035 milligram nicotine is sinds november 2021 verboden. De meeste nicotinezakjes bevatten honderd tot veertienhonderd keer zoveel nicotine en zijn daarom verboden. De NVWA geeft aan dat er actief wordt opgetreden tegen verkopers en distributeurs van nicotinezakjes.

Verpakking van snus erg populair onder jongeren

Toch zijn er een groot aantal Nederlandstalige websites waar snus nog steeds besteld kan worden. Op deze websites vindt meestal geen betrouwbare leeftijdscontrole plaats. Daardoor kunnen ook jongeren eenvoudig nicotinezakjes bestellen.

Dat reclame voor het middel opduikt op YouTube is kwalijk, vindt Esther Croes van het Trimbos-instituut. "Met de nicotinezakjes heeft de tabaksindustrie een nieuwe manier gevonden om jongeren verslaafd te laten raken aan nicotine. De stap naar de sigaret wordt daardoor kleiner", zegt Croes.

Volgens haar hebben de blikjes waarin de nicotinezakjes worden verpakt een grote aantrekkingskracht op jongeren. "De vormgeving van de blikjes doet denken aan blikjes pepermunt of snoepjes. Het wekt daarmee de illusie dat het om een onschuldig product gaat."

Verslaving ligt op de loer

Snus is een van oorsprong Scandinavisch nicotinehoudend tabaksproduct. Het middel wordt gemaakt van gestoomde tabak of poeder met geur- en smaakstoffen. Vervolgens wordt de snus in een soort theezakje verpakt, dat achter bovenlip gestopt moet worden. De nicotine uit de snus wordt via het slijmvlies en speeksel opgenomen door het lichaam.

Het middel werkt als een stimulerend en oppeppend middel. Gebruikers voelen zich rustiger en kunnen zich beter concentreren. Dat effect verdwijnt zodra de nicotine is uitgewerkt. Bij regelmatig gebruik ligt verslaving op de loer.

