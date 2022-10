Google start na zes jaar verkoop van Pixel-telefoons in Nederland

Techreus Google gaat zijn nieuwste Pixel-smartphones ook in Nederland verkopen. Daarmee betreedt het bedrijf na zes jaar eindelijk de Nederlandse telefoonmarkt.

Volgens Pixel-vicepresident Nanda Ramachandran is de basis voor de introductie van de telefoons in Nederland nu eindelijk gelegd.

Volgens hem was het geen kwestie van de telefoons alleen even naar Nederlandse winkels sturen. "We moesten een heel netwerk uitrollen, met bijvoorbeeld een Nederlandse klantenservice", zegt de topman in gesprek met NU.nl