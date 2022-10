Botsing van sonde tegen ruimterots veroorzaakt 10.000 kilometer lange stofstaart

Ruimtevaartuig DART, dat eind september volgens plan tegen een ruimterots botste, heeft veel stof en puin losgeslagen. Daardoor is een 10.000 kilometer lange stofstaart achter de ruimterots ontstaan. Dat blijkt uit beelden die met een telescoop in Chili zijn gemaakt.

De botsing tussen de ruimtesonde en de maan van planetoïde Dimorphos had een grotere impact dan verwacht . De gebeurtenis werd met telescopen in de ruimte en op aarde gevolgd. Met een telescoop in Chili is nu een staart met stof achter de ruimterots waargenomen.

DART (Double Asteroid Redirection Test) werd in november vorig jaar gelanceerd vanaf ruimtebasis Vandenberg in de Amerikaanse staat Californië. De sonde werd meegenomen door een Falcon 9-raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van miljardair Elon Musk.

De sonde is met een snelheid van 22.000 kilometer per uur op de maan van de planetoïde gebotst. Het doel daarvan was om hem uit zijn baan te duwen. De missie moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is een ruimterots van koers te laten veranderen. Daarmee kan mogelijk een ramp worden voorkomen als een ruimterots ooit recht op de aarde afkomt.