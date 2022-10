Elon Musk wil Twitter nu weer wél kopen: hoe zit het nou precies?

Elon Musk maakte dinsdag een opvallende draai in de Twitter-saga. Na maanden van juridisch geruzie over het wel of niet overnemen van Twitter, besloot de miljardair tóch definitief door te gaan met de deal. De Tesla-topman heeft nieuwe plannen voor het netwerk en hoopt rechtszaken te voorkomen.

Door Rutger Otto

Musk liet zijn 107,9 miljoen volgers dinsdag weten dat hij aan 'X' werkt - volgens hem "een app voor alles". De aankoop van Twitter zou plannen voor zo'n allesomvattende app in een stroomversnelling brengen, schreef Musk.

Maar dat lijkt niet de enige reden voor zijn draai. Experts verwachtten al dat Musk nauwelijks kans had om nog onder de deal uit te komen. Bloomberg schreef maandag op basis van ingewijden dat juridische adviseurs er daarom waarschijnlijk bij Musk op hebben aangedrongen door te gaan met de aankoop.

De aankoop gaat door, de aankoop gaat niet door

Het begon allemaal in april, toen Musk werd uitgenodigd om toe te treden tot het bestuur van Twitter. Dat gebeurde nadat hij maandenlang aandelen in het bedrijf had gekocht. Musk accepteerde het aanbod, zag er vervolgens van af en probeerde daarna om het hele platform te kopen.

Op zijn beurt sloeg Twitter het overnamebod in eerste instantie af. Maar het bedrijf draaide bij toen bleek dat Musk serieus was en het geld bij elkaar kon sprokkelen. Er werd een deal bereikt: Musk zou Twitter kopen.

Toen maakte Musk zijn volgende draai. In mei claimde hij dat Twitters schatting van het aantal actieve nep- en spamaccounts op het platform niet klopte. Het werd een welles-nietesspel dat in juli eindigde. Musk zei dat hij zich terugtrok uit de overname. "Twitter schendt meerdere bepalingen van die overeenkomst en lijkt valse en misleidende verklaringen te hebben afgelegd, waarop de heer Musk heeft vertrouwd bij het aangaan van de fusieovereenkomst", meldden de advocaten van Musk destijds.

Aankoop terugdraaien is een lastig verhaal

Op 17 oktober zouden Twitter en Musk voor het eerst tegenover elkaar staan in de rechtbank. Of die zaak doorgaat, is niet bekend. Musk heeft gezegd dat de deal er komt, op voorwaarde dat de rechtszaak wordt gestopt. Zolang er geen officiële overeenkomst is, gaat de zaak naar verwachting door zoals gepland.

Experts voorspelden al dat het voor Musk lastig wordt om onder de deal uit te komen. "Het is aan Musk om te bewijzen dat de spamaccounts niet alleen nep waren, maar dat het aantal ook serieuze gevolgen heeft voor de inkomsten van Twitter", zei een van hen tegen Reuters. In soortgelijke zaken in het verleden oordeelden rechters meestal in het voordeel van de verkoper, in dit geval dus Twitter.

Musk heeft nu nieuwe energie en plannen waardoor hij de aankoop alsnog wil voltooien. Hij wilde Twitter eerst kopen om "meer uit het potentieel van het platform te halen". Zo moest er meer ruimte komen voor vrijheid van meningsuiting. Ook wilde hij meer gebruikers aantrekken en abonnementen verkopen om geld te verdienen.

Volg het nieuws over Twitter Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

X: het allesomvattende

Nu lijkt hij Twitter te zien als een startpunt van iets groters, dat hij X noemt. Musk heeft ervaring met die letter. In 1999 was hij medeoprichter van X.com, een online bank die later werd doorontwikkeld tot het bekende betaalplatform PayPal.

De X-app zou kunnen lijken op het Chinese WeChat, een dienst waarover Musk zich al vaker positief heeft uitgelaten. WeChat is in de basis een chatapp, maar wordt (dagelijks door ruim een miljard Chinezen) gebruikt voor veel meer.

Met de app kunnen gebruikers bijvoorbeeld online shoppen, nieuws lezen, een lening afsluiten, eten bestellen of een Uber-achtige taxi laten voorrijden. Verschillende soorten apps zijn aan WeChat gekoppeld en vormen samen één 'superapp'.

Het is onduidelijk hoe Musk de toekomst van Twitter voor zich ziet en wat X precies wordt. De komende tijd zal daar vermoedelijk meer over naar buiten komen, ongetwijfeld via het Twitter-account van Musk. Tenminste, als de overname dit keer écht doorgaat.

Aanbevolen artikelen