Nieuwe game Overwatch 2 wordt geplaagd door ddos-aanvallen

De nieuwe game Overwatch 2 heeft te maken met ddos-aanvallen. Daardoor kunnen veel mensen het dinsdag uitgebrachte schietspel nog niet spelen.

Spelers klagen over lange wachtrijen bij het inloggen. Sommige gamers lukt het helemaal niet om met de servers van het spel te verbinden. Gameontwikkelaar Activision Blizzard erkent de problemen.

Game-directeur Aaron Keller schrijft op Twitter dat er meerdere ddos-aanvallen hebben plaatsgevonden. "We boeken gestaag vooruitgang op het gebied van serverproblemen en stabiliteit en werken aan het afweren van een tweede ddos-aanval." De studio zegt de hele nacht door te werken om de problemen op te lossen.

Overwatch is een competitief schietspel dat met updates nieuwe personages, levels en uitdagingen krijgt. Het eerste deel van de game verscheen in 2016, maar is sinds de release van Overwatch 2 niet meer te spelen.