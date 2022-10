Rusland overweegt om ook na 2024 in ruimtestation ISS aanwezig te blijven

Rusland overweegt om ook na 2024 aanwezig te blijven in het internationale ruimtestation ISS, meldt The Moscow Times . Het land zei eerder zich na dat jaar terug te trekken.

Rusland werkt in het ISS samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Maar de laatste tijd zijn er spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland kondigde daarom eerder dit jaar aan de samenwerking na 2024 stop te zetten.

Daar komt het land nu op terug. Sergei Krikalev, het hoofd van de menselijke ruimteprogramma's bij de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, heeft gezegd de kwestie te heroverwegen. Hij zegt dat zijn organisatie in gesprek is om "de deelname aan het ISS-programma uit te breiden".

Rusland werkt intussen aan zijn eigen ruimtestation, maar waarschijnlijk is dit in 2025 nog niet klaar. "We weten dat het niet erg snel af zal zijn, dus waarschijnlijk blijven we op het ISS vliegen totdat we een nieuwe infrastructuur hebben", zei Krikalev.