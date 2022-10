CD Projekt RED werkt aan vervolg van Cyberpunk 2077

De Poolse gameontwikkelaar CD Projekt RED heeft dinsdag aangekondigd een vervolg van Cyberpunk 2077 uit te gaan brengen. Wanneer het spel verschijnt, is nog niet bekend.

Door onze techredactie

De game is in ontwikkeling onder de naam project Orion, kondigde het bedrijf aan in een presentatie op YouTube die ging over de plannen voor de komende jaren. Het gaat om een volledig nieuw spel. Volgend jaar verschijnt ook een uitbreiding van Cyberpunk 2077, genaamd Phantom Liberty.

Dat de gameontwikkelaar aan een vervolg van het spel werkt is opvallend. Cyberpunk 2077 was geen enorm groot succes. Nadat het spel in november 2020 verscheen, kampte het met veel problemen.

De game had last van technische mankementen, waardoor hij haperde en er minder goed uitzag dan in de advertenties. Dat leidde tot een klachtenregen, waarna de game tijdelijk uit de gamewinkel van PlayStation werd gehaald.

CD Projekt RED kondigde ook aan te werken aan een vervolg op fantasygame The Witcher 3: Wild Hunt. Ook maakt de ontwikkelaar nog twee andere games in dezelfde franchise: een multiplayergame en een spel waar nog geen details over bekend zijn.

