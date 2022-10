De deal is rond: Elon Musk koopt Twitter officieel voor 44 miljard dollar

Elon Musk heeft het sociale netwerk Twitter tóch gekocht. Na maandenlang juridisch getouwtrek en openbaar moddergooien werd in de nacht van donderdag op vrijdag bekend dat de overname officieel doorgaat. Musk betaalt daarvoor het eerder afgesproken bedrag van 44 miljard dollar (omgerekend iets meer dan 44 miljard euro). Meteen nadat de overname rond was, heeft de miljardair de huidige Twitter-topman Parag Agrawal ontslagen.

Door onze techredactie

Volgens The New York Times zijn zeker vier leden van de top van Twitter meteen na de overname hun baan kwijtgeraakt. Naast Agrawal zou het volgens bronnen gaan om de financiële topman Ned Segal, de hoogste juridische baas Vijaya Gadde en algemeen adviseur Sean Edgett.

Zeker één van deze ontslagen hooggeplaatste medewerkers zou fysiek het hoofdkantoor van Twitter uit zijn gezet, aldus de bronnen.

Musk zei deze week dat hij nog 13 miljard aan krediet moest krijgen van een groep banken, om Twitter te kunnen kopen. Dat blijkt nu gelukt te zijn.

Begin oktober stuurde Musk een brief naar het bestuur van Twitter, waarin hij liet weten dat hij toch wilde doorgaan met de overname. Een reden werd in die tekst niet genoemd. Persbureau Bloomberg schreef op basis van ingewijden dat het besluit waarschijnlijk is genomen na aandringen van het juridische team van Musk. Dat zou hem weinig kans hebben gegeven om een zaak tegen Twitter te winnen met het doel onder de deal uit te komen.

"Door Twitter te kopen kan ik sneller 'X' bouwen, de app voor alles", schreef Musk begin deze maand in een reactie op het nieuws. Wat hij daar precies mee bedoelde, is niet duidelijk. Mogelijk is hij van plan een Amerikaans alternatief voor WeChat te maken. Die Chinese app is meer dan een chatplatform en wordt ook gebruikt om te winkelen en te gamen.

Vrijheid van meningsuiting

De overname-saga begin in april. Musk deed een agressief bod op Twitter van 44 miljard dollar. In eerste instantie weigerde Twitter dat, omdat het bedrijf niet te koop stond. Toen bleek dat Musk serieus was en het geld bij elkaar kon krijgen, hapte Twitter toch toe en werd de overeenkomst beklonken.

De miljardair zei destijds grote plannen te hebben met het sociale netwerk. Volgens hem wordt het potentieel van Twitter niet optimaal benut. Musk zei daarom dat hij ervoor wil zorgen dat de vrijheid van meningsuiting een belangrijkere rol gaat spelen op het platform. Ook hoopte hij geld te verdienen door meer gebruikers en betalende abonnees te trekken.

Toch krabbelde Musk na verloop van tijd terug. In mei claimde hij dat Twitter meer nepaccounts en spamaccounts telt dan het bedrijf tegen hem had gezegd. Dat betekende dat Twitter hem had voorgelogen bij de aankoop, zei hij. In juli trok Musk zich om die reden officieel terug als koper.

Rechtszaken over en weer

Daarna begon het juridische getouwtrek en klaagden Musk en Twitter elkaar aan. Twitter sleepte Musk voor de rechter omdat het bedrijf de overname wilde afdwingen en Musk klaagde Twitter aan omdat het bedrijf de voorwaarden uit de koopovereenkomst zou hebben geschonden. Via een rechtszaak hoopte hij het netwerk te dwingen om specifieke informatie over nepaccounts aan te leveren. Deze maand zou de eerste zaak tussen beide partijen dienen in de Amerikaanse staat Delaware.

Beleggers reageerden dinsdag enthousiast op het bericht dat Musk Twitter alsnog wilde kopen. De waarde van het aandeel Twitter schoot vervolgens met 18 procent omhoog. Mede vanwege die forse koerssprong en het feit dat die aanvankelijk was gebaseerd op een onbevestigd bericht, werd de handel in het aandeel Twitter op Wall Street stilgelegd.

