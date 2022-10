Xiaomi introduceert smartphone met 200 megapixelcamera

Delen via E-mail

Smartphonemerk Xiaomi heeft twee nieuwe smartphones gepresenteerd. Het duurste model, de Xiaomi 12T Pro, heeft een 200 megapixelcamera en draait op de snelste Qualcomm-processor van dit moment.

Het verschil tussen de twee telefoons zit vooral in de gebruikte camera en processor. Het Pro-model wordt aangedreven door de Qualcomm Snpadragon 8+ Gen 1-processor. Dat is de snelste smartphoneprocessor die op dit moment beschikbaar is. De 'normale' 12T heeft een processor van MediaTek.