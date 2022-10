Einde aan Europese 'kabelspaghetti': Parlement stemt voor standaard oplaadkabel

Alle telefoons en tablets in de Europese Unie moeten vanaf eind 2024 met één USB-C-kabel opgeladen kunnen worden. Dat is de uitkomst van een stemming die dinsdag in het Europees Parlement plaatsvond. Parlementsleden zeggen 'blij en trots' te zijn dat de regeling er komt, maar balen wel dat het zo lang duurde voordat deze knoop door was.

Door Rutger Otto

Eerder werd al een Europees akkoord bereikt over een universele lader voor consumentenelektronica, maar daarover moest nog wel formeel worden gestemd in het Parlement. Daarbij waren er 602 stemmen vóór de wet en dertien tegen. Voorafgaand aan de stemming werd het onderwerp nog behandeld in het Europees Parlement.

Dat werd vooral een felicitatie aan elkaar dat er een akkoord was bereikt. Rapporteur Alex Agius Saliba van het Europees Parlement noemde het een fantastische dag voor consumenten en het milieu. "Tien jaar geleden waren er meer dan dertig verschillende laders voor mobiele telefoons", zei hij. "Vanaf de herfst van 2024 is er nog maar één kabel nodig: de USB-C."

Deze USB-C-kabel wordt eind 2024 de standaard. Bron: Getty Images. Foto: Getty Images

Fors minder elektronisch afval

Volgens het Parlement wordt het hiermee voor consumenten makkelijker om apparaten op te laden en zorgt het voor een forse vermindering van elektronisch afval, omdat mensen hun kabels voor meerdere producten kunnen gebruiken.

Veel (nieuwe) telefoons maken overigens al gebruik van USB-C, maar de iPhone van Apple nog niet. Ook Apple zal over twee jaar de overstap moeten maken om aan de Europese regels te voldoen. De techreus liet al eens weten tegen de nieuwe regels te zijn. Volgens het bedrijf zit de wetgeving innovatie in de weg.

De nieuwe standaard geldt niet alleen voor telefoons en tablets. Ook andere apparaten, zoals koptelefoons en bluetoothspeakers kunnen straks met een USB-C-kabel opgeladen worden. Vanaf de lente in 2026 worden daar ook laptops aan toegevoegd.

Hoewel de laatste horde voor een universele lader is genomen, geeft Brussel techbedrijven nog twee jaar de tijd om hun producten aan te passen. Vanaf dat moment geldt USB-C als de standaard en moeten mensen in de winkel kunnen kiezen of ze een apparaat mét of zonder oplaadkabel kopen.

Wetgeving liet op zich wachten

In het Parlement klonk voornamelijk blijdschap dat de regelgeving er komt. Maar enkele leden stipten wel aan de besluitvorming te lang heeft geduurd. Al in 2009 werd er gesproken om een einde te maken aan de talloze verschillende oplaadkabels. Techbedrijven beloofden toen zelf met een oplossing te komen, maar die bleef uit.

"Vrijwillige regelingen werken niet", concludeerde het Finse parlementslid Iiro Kangas. "We hebben veel tijd verloren aan zelfregulering. We moeten in het vervolg ambitieuzer en efficiënter worden." Daar is Kim van Sparrentak (parlementslid namens GroenLinks) het mee eens. "Eindelijk staan de belangen van Europese burgers boven die van big tech."

