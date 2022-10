Twitter hoeft tweets over vermeend pedonetwerk Bodegraven niet te wissen

Twitter hoeft niet alle tweets over een zogenaamd satanisch pedofielennetwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te verwijderen. Dat heeft een rechter dinsdag bepaald nadat de gemeente een kort geding had aangespannen tegen de techgigant.

Door onze techredactie

De gemeente had Twitter voor de rechter gesleept vanwege de berichten van drie complotdenkers. In die tweets staat dat er een satanisch pedofielennetwerk in de gemeente gevestigd is.

De rechtbank bepaalde vorig jaar al dat complotdenkers Joost K., Wouter R. en Micha K. moesten stoppen met het online verspreiden van verhalen over dit niet-bestaande pedofielennetwerk. Maar volgens de gemeente staan op Twitter nog steeds berichten over dat netwerk. En die tweets zouden allemaal verwijderd moeten worden.

Daar gaat de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter heeft Twitter "op dit moment voldoende gedaan om onrechtmatige content over het 'verhaal Bodegraven' van haar platform te verwijderen." Een betrokken Twitter-account is inmiddels geblokkeerd en de betreffende tweets die vanaf het account zijn verstuurd, zijn verwijderd.

Niet alle tweets zijn onrechtmatig

De rechter stelt ook dat Twitter niet verplicht is om uit eigen beweging nog meer tweets van anderen te verwijderen. "Dat gaat in dit geval te ver. Niet alles is onrechtmatig en een goed filter is in dit geval volgens Twitter niet te maken."

De voorzieningenrechter benadrukt dat de gemeente tweets die over de schreef gaan, bij Twitter kan melden. Het platform moet daar dan direct op reageren.

De tweets over het pedonetwerk zorgden voor veel onrust in de gemeente. De complotdenkers riepen ook op om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door bloemen bij graven van overleden kinderen te leggen op de gemeentelijke begraafplaats.

