Italiaanse rechtbank schrapt boete van 203 miljoen euro voor Amazon en Apple

Een Italiaanse rechtbank heeft maandag een boete die was opgelegd aan Amazon en Apple geschrapt. De techbedrijven hoeven de boete van in totaal 203 miljoen euro niet te betalen.

Veel verkopers bieden via webwinkel Amazon producten aan. Maar Apple en Amazon hadden afgesproken dat alleen bepaalde verkopers producten van Apple mochten aanbieden. Dat druiste volgens de Italiaanse concurrentiewaakhond in tegen de regels van de Europese Unie, omdat daarmee andere verkopers worden buitengesloten .

Een Italiaanse rechtbank heeft nu geoordeeld dat de boete van de concurrentiewaakhond onterecht was. Er was geen sprake van het overtreden van de concurrentieregels, stelt de toezichthouder. Of de beslissing van de rechter betekent dat de twee bedrijven weer mogen bepalen wie Apple-producten mag verkopen, is onduidelijk.