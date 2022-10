Russen raken steeds verder verstoken van vrij internet door censuur

Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt het internet in Rusland nog strenger gecensureerd. Nieuwssites, sociale netwerken en andere websites waarop volgens het Kremlin 'valse informatie' wordt verspreid, worden geblokkeerd.

Door Tim Wijkman

Voor de normale Rus is het bijna onmogelijk om informatie te vinden over wat zich echt afspeelt in Oekraïne. Veel Russen geloven en vertrouwen wat Russische media zeggen en schrijven.

Het Russische internet werd voor de Russische inval in Oekraïne al gecensureerd. Die censuur neemt steeds verder toe. Websites die 'valse informatie' verspreiden worden geblokkeerd, beboet of onder druk gezet om de 'valse informatie' aan te passen of te verwijderen. Dat is gebeurd bij onder meer Wikipedia en YouTube.

Onder 'valse informatie' worden alle berichten verstaan die niet overeenkomen met de manier waarop de oorlog in Oekraïne door het Kremlin wordt uitgelegd. Het Kremlin spreekt bijvoorbeeld nog steeds over een "speciale militaire operatie waarmee Oekraïne moet worden bevrijd". Internationaal wordt gesproken over een oorlog en een Russische invasie.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft het Kremlin zijn greep op het internet flink verstevigd. Enkele dagen nadat de invasie in Oekraïne was gestart, greep de Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor in bij Facebook en Twitter. Beide sociale netwerken hadden de toegang tot Russische media beperkt. Buiten Rusland wordt het nieuws van Russische media juist als nepnieuws en propaganda beschouwd.

Wetgeving tegen verspreiding 'valse informatie'

In Rusland is wetgeving aangenomen waarmee de verspreiding van 'nepnieuws' aangepakt kan worden. TikTok besloot tot het blokkeren van video-uploads en livestreams in Rusland om aan deze nieuwe wet te voldoen.

Instagram werd medio maart volledig geblokkeerd in Rusland nadat was gebleken dat Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, het beleid rond haatberichten in enkele landen had versoepeld. Daardoor mochten bedreigingen aan het adres van Russische militairen in Oekraïne tijdelijk geuit worden.

Een maand na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne werd Google News geblokkeerd in Rusland. De Russische mediatoezichthouder blokkeerde Google News omdat het toegang zou geven tot vermeend nepnieuws over de "speciale militaire operatie".

Alleen via omweg nog toegang tot vrij internet

Om toegang te krijgen tot bronnen die door de Russische overheid gecensureerd worden, zijn Russen aangewezen op bijvoorbeeld VPN-diensten. Sinds de uitbraak van de oorlog zien verschillende VPN-diensten het internetverkeer vanuit Rusland toenemen.

Het Kremlin past niet alleen in Rusland censuur toe, maar ook het internetverkeer in veroverde gebieden in Oekraïne wordt omgeleid via Rusland. Op die manier is de bevolking in deze gebieden verstoken van onafhankelijke berichtgeving.

De Verenigde Staten hebben samen met satellietbedrijf Starlink duizenden Starlink-ontvangers verspreid in Oekraïne. Zo kunnen gebieden die verstoken zijn geraakt van (open) internet, alsnog verbinding maken met de buitenwereld.

