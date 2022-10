YouTube test hoge beeldkwaliteit voor betalende gebruikers

YouTube test hoe gebruikers reageren wanneer video's in hoge beeldkwaliteit alleen voor betalende gebruikers beschikbaar zijn. Het videoplatform probeert meerdere manieren uit om mensen naar het Premium-abonnement te lokken.

Verschillende YouTube-gebruikers melden op Twitter en Reddit dat het kijken naar video's in 4K-resolutie alleen mogelijk is voor Premium-gebruikers. Het gaat om een test omdat de hoge beeldkwaliteit voor veel andere gebruikers wel beschikbaar is. YouTube heeft tot nu toe geen onderscheid gemaakt tussen gratis of betalende YouTube-gebruikers.