Sony wil twee miljoen exemplaren van nieuwe PlayStation VR-headset produceren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sony wil in maart twee miljoen exemplaren van de PlayStation VR2-headset gemaakt hebben, meldt persbureau Bloomberg maandag. De massaproductie van de virtualrealitybril begon vorige maand.

Sony heeft nog geen prijs en verschijningsdatum bekendgemaakt, maar naar verwachting verschijnt de bril begin volgend jaar. Vanaf dat moment zou ook de PlayStation 5 beter leverbaar moeten zijn. De console is sinds zijn release in november 2020 al slecht verkrijgbaar.

Eerder werd al bekend dat bij het uitbrengen van de PlayStation VR2-headset meer dan twintig games beschikbaar komen. Het is nog niet bekend om welke spellen het precies gaat, maar in ieder geval verschijnt een spin-offgame van de Horizon-serie. Het nieuwste deel daarvan, Horizon Forbidden West, kwam in februari van dit jaar uit.