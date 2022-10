Rusland blokkeert SoundCloud om verspreiding 'nepnieuws' over oorlog

Rusland heeft de toegang tot het audioplatform SoundCloud geblokkeerd. Volgens de Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor heeft het sociale medium valse informatie over de oorlog in Oekraïne verspreid.

Russen die de website proberen te bezoeken, krijgen het logo van Roskomnadzor in beeld te zien. Volgens persbureau Interfax is de toegang tot de dienst geblokkeerd in opdracht van het Russische openbaar ministerie.

Roskomnadzor legde Google eerder al een boete op wegens het verspreiden van "nepinformatie over de speciale militaire operatie in Oekraïne". Ook eiste de waakhond een aanpassing van "onjuiste informatie" over de oorlog in Oekraïne op Wikipedia.